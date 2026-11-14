Τα βλέμματα στον Ούγκρεσιτς: Η 11άδα του ΠΑΟΚ για Παρτιζάν (pic)

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Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Παρτιζάν (14/11 16:45) - Οι επιλογές των Αλέσιο Λίσι και Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς

ΠΑΟΚ και Παρτιζάν τίθενται αντιμέτωποι στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα άκρως ασπρόμαυρο φιλικό, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο Αντώνης Τσιφτσής θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ελουστόντο, Μπαταούλα και Μπάμπα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα κινηθούν οι Τέιλορ και Ούγκρεσιτς, ενώ μπροστά θα αγωνιστούν οι Σόλα Σορετίρε, Μαντί Καμαρά, Τομ Λουσέ και Δημήτρης Χατσίδης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Χατσίδης και Λουσέ.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ οι: Μπαλωμένος, Μπελερής, Κόστα, Σανταμαρία, Ντεσπόντοφ, Εντιαγέ, Τσιότας, Παπαδόπουλος, Κακάλης, Νικηφόρος και Λιάκος

Για την Παρτιζάν ο Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς επέλεξε να ξεκινήσει με τους: Μιλόσεβιτς, Μιλοβάνοβιτς, Λίμα, Σαμσόν, Γιούρτσεβιτς, Μπάμπα, Μιλαντίνοβιτς, Τσούμιτς, Σεκ, Αλέκασιτς και Γεχ

