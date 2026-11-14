Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη κόντρα στον Πανθρακικό (2-0), με τον Μπουλάρι να δίνει το τρίποντο... τριάδας για τους νησιώτες.

Με σκορ 2-0 επικράτησαν οι νησιώτες, σε μία αναμέτρηση που είχε δύο πέναλτι μέσα σε διάστημα δύο λεπτών, αρκετές ευκαιρίες και ένα γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 20ό λεπτό, όταν ο Μπάμπης έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε τον Μπουλλάρι, με τον Παϊτέρη να επεμβαίνει σωτήρια, σε μία φάση όπου οι νησιώτες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι.

Στο 27' ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για ανατροπή του Μπάμπη, ωστόσο ο Τσιαντούλας επιχείρησε να εκτελέσει αλά... Πανένκα, με τον Παϊτέρη να μπλοκάρει εύκολα. Στην εξέλιξη της φάσης, όμως, ο Φελίσιο ανατράπηκε εντός περιοχής, με τον διαιτητή να δείχνει ξανά την άσπρη βούλα. Αυτή τη φορά ο Μπουλλάρι ανέλαβε την εκτέλεση και στο 31' άνοιξε το σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, με τον Λαρρέα να απειλεί στο 36', ενώ στο 51' ο Καραργύρης πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε μακρινή εκτέλεση φάουλ. Στο 53' ο Φελίσιο αστόχησε από πλεονεκτική θέση, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Παϊτέρης σταμάτησε τον Μπουλλάρι σε τετ α τετ, κρατώντας την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

Στο 79' ο Παϊτέρης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Οτσοβέτσι, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ισοφάριση, με την εκτέλεση φάουλ του Αθανασακόπουλου να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Τελικά, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πρεβεζιάνος με σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «σφραγίζοντας» τη νίκη των νησιωτών.

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Βλάχος, Γώγος, Ζαφείρης, Ζάχι, Μπάμπης (90′ Νίνο), Πρεβεζιάνος, Τσιαντούλας (90′ Κρέτση), Οτσοβέτσι (90′ Παπασάββας), Φελίσιο (67′ Φαϊζάλ), Μπουλλάρι.

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρρέα, Παχούμης (61′ Σαραντίδης), Κολλαράς, Γιανναράκης (76′ Πεχλιβανόπουλος), Τσίλεμ (61′ Ζώνιος), Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης (88′ Τσάικα), Αναστασόπουλος (88′ Σαπνάρας), Γκορντεζιάνι, Νότας.