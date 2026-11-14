Ο ΠΑΟΚ βράβευσε τον «θρυλικό» οπαδό της Παρτιζάν (vids)

Αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο «θρυλικούς» ανθρώπους του συλλόγου του Βελιγραδίου, καθώς σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Παρτιζάν έγινε... κορεό από τους οργανωμένους της ομάδας.
Ο Stevo «Koska» μάλιστα, βγήκε σε ηλικία 80 ετών για πρώτη φορά εκτός Σερβίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το ασπρόμαυρο φιλικό στην Τούμπα.
Ο ΠΑΟΚ τον υποδέχτηκε στο... δεύτερό του σπίτι και τον βράβευσε λίγα λεπτά πριν τη σέντρα του φιλικού, δίνοντάς του και μία φανέλα με το νούμερο 80.
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