Ο ΠΑΟΚ Β στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά ηττήθηκε βαριά (4-0) στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β, φανερώνοντας ξανά το ασταθές του πρόσωπο μακριά από τη Θεσσαλονίκη

Ο Δικέφαλος λίγες μέρες μετά το ταξίδι στον Πύργο, βρέθηκε και στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Αστέρα Β, στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο του. Ωστόσο, εμφάνισε ξανά το κακό του εκτός έδρας πρόσωπο, γνωρίζοντας βαριά ήττα (4-0), παραμένοντας στα χαμηλά της βαθμολογίας..

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 19ο λεπτό και στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, όταν ο Πομόνης έκανε τη σέντρα και ο Γραμμένος με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ Β προσπάθησε να αντιδράσει και στο 25' ο Πασαχίδης απείλησε με σουτ, αναγκάζοντας τον Νικοπολίδη σε δύσκολη επέμβαση. Στο 36' ο Αβράμπος παρενέβη σωτήρια σε σέντρα του Γραμμένου, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κόλα αστόχησε από καλή θέση.

Στο 40' ο Δικέφαλος έχασε σημαντική ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, με τον Αζούζ να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Και ό,τι δεν κατάφεραν οι ασπρόμαυροι, το έκαναν πράξη οι Αρκάδες δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Κόλα με σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την υπόθεση νίκη για τον ΠΑΟΚ Β.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο ΠΑΟΚ Β άγγιξε τη μείωση του σκορ, όταν στο 48' ο Στύλος πλάσαρε από κοντινή απόσταση, με την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ. Στο 51' ο Νικολακούλης απέκρουσε σε τετ α τετ του Σιμόνι, ενώ στο 67' ο Κόλα, έπειτα από σέντρα του Γραμμένου, διαμόρφωσε με εντυπωσιακό βολ πλανέ το 3-0.

Το τελικό 4-0 για την ομάδα του Γιάννη Κοντοέ σημείωσε στο 71ο λεπτό με εξαιρετική ατομική ενέργεια και ωραίο πλασέ ο Γραμμένος. Μία πολύ βαριά ήττα για τον Δικέφαλο και μία πανηγυρική νίκη για τους Αρκάδες.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας Τρίπολης Β (Κοντοές): Νικοπολίδης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Καράδαλης, Πομόνης, Μεταξάς (74′ Καλλαντζή), Συνολάκης (59′ Καλόγηρος), Κόλα (74′ Ντερβίση), Κολιμάτσης, Σιμόνι (59′ Κύρκος), Γραμμένος.

ΠΑΟΚ Β (Μαλεζάς): Νικολακούλης, Τσοπούρογλου, Κοσίδης, Αβράμπος, Πασαχίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Παπαγεωργίου (74′ Μπιασότο), Αζούζ(81' Γκαλεάνο), Ίκομπονγκ (64′ Τσιφούτης), Στύλος(81' Γραββάνης).