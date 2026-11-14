Καρακώστας: «Κλειδί τα ριμπάουντ με την ΑΓΕΧ, προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι»

Ο προπονητής του Α.Σ. Παπάγου, Φώτης Καρακώστας, μίλησε στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio για το επερχόμενο παιχνίδι με την ΑΓΕΧ και την βελτίωση της ομάδας του.

Ο coach Φώτης Καρακώστας ανέφερε ότι τα ριμπάουντ είναι το κλειδί στον αγώνα απέναντι στην ΑΓΕΧ, ότι ο Α.Σ. Παπάγου βελτιώνεται, χωρίς όμως να έχει «πιάσει» πλήρως τις δυνατότητές του, και ότι το recruiting που γίνεται στον σύλλογο αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το παιχνίδι με την ΑΓΕΧ (14/11):

«Καταρχάς, πρέπει να πάρουμε τα ριμπάουντ. Η ΑΓΕΧ είναι πολύ πιο δυνατή από εμάς μέσα στη ρακέτα, στον τρόπο που διεκδικούν τα ριμπάουντ και στον τρόπο που επιτίθενται. Είναι το νούμερο ένα σημείο που έχω εμφυσήσει την προσοχή στους παίκτες μου για το παιχνίδι αυτό. Φυσικά, είναι και άλλα πράγματα, λίγο μικρότερα ή λίγο μεγαλύτερα, αλλά το βασικό κομμάτι είναι τα ριμπάουντ».

Για το τι άλλαξε στα τελευταία παιχνίδια και ο Α.Σ. Παπάγου κάνει τόσο καλές εμφανίσεις:

«Συμβαίνει το… αυτονόητο, αυτό που προσπαθούν όλες οι ομάδες να κάνουν, στη διάρκεια του πρωταθλήματος να βελτιώνονται. Στο ξεκίνημα, θεωρώ, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, οπότε προϊόντος τού χρόνου προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι κι αυτός είναι ο βασικός στόχος στη δική μας ομάδα.



Εμείς που ζούμε την καθημερινότητα της ομάδας μας βλέπουμε ότι βελτιώνεται καθημερινά στην προπόνηση και περιμέναμε πως κάποια στιγμή θα φανεί και στο γήπεδο αυτό. Κάπως έτσι ευελπιστούμε πως θα πάει στο εξής. Μια πολύ καινούργια ομάδα, σε συνδυασμό με τον χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, είναι αναμενόμενο να έχει “ups-and-downs” στην απόδοσή της. Το ζητούμενο είναι να είναι μικρά τα κενά μες στα παιχνίδια και η βελτίωση κάθε φορά εμφανής. Βρισκόμαστε ακόμα στο 50% αυτό που μπορούμε να παίξουμε».

Για την εντός έδρας ήττα απ’ τον Πανιώνιο στο τελευταίο σουτ την 6η αγωνιστική:

«Δεν έχει να κάνει μόνο με το σουτ που έβαλε ο Δενδρινός, αλλά με το ότι χάσαμε το ριμπάουντ και φυσικά μαζί με την ικανότητα του παιδιού. Εγώ δε στηρίζω τόσα πολλά στην τύχη όσο στην ικανότητα. Είναι δική μας ευθύνη που χάθηκε ένα ριμπάουντ και μερικά ακόμα πράγματα που συνέβησαν νωρίτερα, απέναντι στην ίσως ποιοτικότερη ομάδα του πρωταθλήματος».

Για την περσινή εξαιρετική πορεία και τις δυσκολίες της φετινής:

«Το “πέρυσι” είναι πέρυσι. Έχει φύγει εντελώς απ’ το μυαλό μου, ελπίζω και των υπόλοιπων γύρω απ’ την ομάδα. Είναι κάτι άλλο το οποίο τελείωσε. Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία η περσινή σεζόν, το χαρήκαμε, αλλά τώρα πάει… Ήταν πάρα πολύ δύσκολη το recruiting και η στελέχωση του ρόστερ φέτος, γιατί έμεινε μόλις ένας παίκτης απ’ την περσινή ομάδα και έπρεπε να έρθουν 11-12 καινούργιοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταιριάξουν τα “θέλω” μας, ο τρόπος που θέλουμε να παίζει η ομάδα, οι χαρακτήρες… Φυσικά, παίζει ρόλο και να μπορεί ν’ ανταποκριθεί ο σύλλογος οικονομικά σε αυτά που θα ζητήσουν τα παιδιά, το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο για τον Α.Σ. Παπάγου».

Για το πώς καταφέρνει κάθε χρόνο να παίρνει παίκτες χωρίς ιδιαίτερο όνομα στις κατηγορίες και να έχουν οι ίδιοι και η ομάδα πολύ καλές παρουσίες:

«Έχουμε εδώ στα γραφεία των προπονητών ένα μαγικό καπέλο και ένα μαγικό ραβδί (γέλια)… Δεν είναι τυχαίο, δεν υπάρχει καμία μαγεία. Φέρνω παίκτες που αφ’ ενός θέλω πολύ να έρθουν, αλλά με νοιάζει και να θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Επίσης, φέρνω παίκτες που βλέπω σ’ αυτούς ότι μπορούν να γίνουν αυτό που θέλω. Δεν έχει έρθει έμπειρο παιδί ποτέ, γιατί οι έμπειροι έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και είναι πιο δύσκολο ν’ αλλάξουν. Το βασικότερο είναι πως οικονομικά δε μπορεί ν’ ανταπεξέλθει ο σύλλογος στα πιο έμπειρα παιδιά. Βλέπω στα παιδιά αυτό που μπορούν να γίνουν μέσα απ’ τη δουλειά που κάνουμε. Μια φιλοσοφία είναι αναμενόμενο να μη μπορεί να περάσει μέσα σε ένα δίμηνο σε δώδεκα καινούργιους παίκτες, γι’ αυτό αρχίζει και φαίνεται η λίγο καλύτερη εικόνα της ομάδας όσο περνάει ο καιρός».