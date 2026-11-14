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Ανέλπιστη γκέλα για την ΑΕΛ εντός έδρας, καθώς ο Νέστος Χρυσούπολης κράτησε το μηδέν (0-0 και έφυγε... αλώβητος από τη Θεσσαλία

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο βρήκε απέναντί της έναν εξαιρετικό Αστρά, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις.

Έτσι, οι Θεσσαλοί παρέμειναν αήττητοι, αλλά έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν μόνοι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Νέστος έβαλε τέλος στο σερί τριών διαδοχικών ηττών, στο πρώτο παιχνίδι του Γιάννη Τάτση στον πάγκο του.

Το ματς

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 8' άγγιξε το γκολ, όταν ο Καμπετσής έπιασε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Τσελεπίδη, με τον Αστρά να αποκρούει εντυπωσιακά.

Στο 19' ο τερματοφύλακας του Νέστου μπλόκαρε τη σέντρα-σουτ του Γκρόζου, ενώ στη συνέχεια ο Νοικοκυράκης αστόχησε με διαγώνιο σουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο τελευταίος είδε την προσπάθειά του να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι, έπειτα από παρέμβαση του Αστρά.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή των φιλοξενούμενων καταγράφηκε στο 42', με τον Τότσκα να σουτάρει εκτός εστίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αναζητούν το γκολ, με τον Νοικοκυράκη να απειλεί στο ξεκίνημα και τον Παπαγεωργίου να αστοχεί στο 58'.

Όσο περνούσε η ώρα, η πίεση της ΑΕΛ αυξανόταν, όμως ο Νέστος διατηρούσε την αμυντική του συνοχή. Στο 81' ο Αστράς σταμάτησε ξανά τον Καμπετσή, ενώ στο 84' μπλόκαρε το σουτ του Αντράντα.

Στις καθυστερήσεις, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση φάουλ του Λέλεκα, ενώ στο 95' ο Αντράντα έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Η ΑΕΛ βρήκε δίχτυα με τον Πινακά, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Μπούσης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Παρράς (64' Αλμπάνης), Παπαγεωργίου (64' Αντράντα), Σίλβα (80' Λέλεκας), Νοικοκυράκης (88' Πινακάς), Καμπετσής, Μακρής (46' Νίτσο).

Νέστος Χρυσούπολης (Γιάννης Τάτσης): Αστράς, Τριμμάτης, Δερμιτζάκης, Μιγιενγκά (66' Γκιώνης), Λυμπεράκης, Γιαξής (59' Μπαλτάς), Κωστίκα (80' Καντάβε), Κασέμι, Τότσκα, Σαπουντζής (59' Σάμπλγιτς), Γιακουμάκης (80' Δημητριάδης).