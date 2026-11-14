Εθνική Γυναικών: Για την πρώτη νίκη σήμερα κόντρα στη Σλοβακία στο Ιβανώφειο

Την πρώτη νίκη της στη Β’ Φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027 θα επιδιώξει απόψε (14/11, 19:00) στο Ιβανώφειο η Εθνική μας με αντίπαλο τη Σλοβακία.

Την πρώτη νίκη στη Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027 θα διεκδικήσει απόψε η Ελλάδα στην αναμέτρηση της με τη Σλοβακία, στις 19.00 στη Θεσσαλονίκη στο Ιβανώφειο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Η Εθνική Ομάδα, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ήττα από την Σερβία, επιστρέφει στο γήπεδο όπου τον περασμένο Μάρτιο «σφράγισε» το εισιτήριο για τη Β’ Προκριματική Φάση της διοργάνωσης, με στόχο να αξιοποιήσει τη δύναμη της έδρας της, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη, και να παρουσιάσει στον αγωνιστικό τομέα ένα καλύτερο πρόσωπο που θα της επιτρέψει να ελέγξει από την αρχή τον ρυθμό του αγώνα.

Οι διεθνείς παίκτριες, μάλιστα, περιμένουν ότι ο αντίπαλος τους θα παρουσιαστεί αρκετά ανταγωνιστικός, καθώς, μετά την ήττα του από την Ολλανδία δεν θέλει να απομακρυνθεί από τον στόχο που έχει στη διοργάνωση. Η γκαρντ του Ολυμπιακού, Κίρα Λάμπερτ, η οποία έχει τη θέση της νατουραλιζέ στη Σλοβακία, γνωρίζει αρκετά καλά τη δυναμική της Ελλάδας και δηλώνει ότι η ομάδα της έχει προετοιμαστεί να δώσει μια πολύ μεγάλη “μάχη”. «Πρέπει να επικεντρωθούμε στο αγωνιστικό μας πλάνο και να είμαστε πολύ δυνατές στο επιθετικό κομμάτι. Περιμένω φυσικό μπάσκετ και μεγάλη μάχη κάτω από το καλάθι», δήλωσε η Αμερικανίδα παίκτρια η οποία είναι μία από τις τέσσερις που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Allwyn WBL1. Οι άλλες παίκτριες είναι η Ίβανα Γιακούμπτσοβα (Αθηναϊκός Qulaco), η Νατάλια Μαρτίσκοβα και η Μιροσλάβα Μιστίνοβα, οι οποίες αγωνίζονται στον Παναθλητικό.

H ελληνική ομάδα θα παραταχθεί πλήρης με την Στέλλα Καλτσίδου να έχει στη διάθεσή της τις: Κριμίλη, Σταμολάμπρου, Παυλοπούλου, Λούκα, Σπανού, Τουμπανιάρη, Χριστινάκη, Γρηγοροπούλου, Κολλάτου, Παρκς, Φασούλα, Καρλάφτη.

Από την πλευρά της Σλοβακίας, ο προπονητής της, Μάρτιν Πόσπισιλ, θα έχει στη διάθεσή του τις: Κράσλοβα, Γιακούμπτσοβα, Ομπορίλοβα, Ταρκοβίτκοβα, Μπούνκοβα, Λάμπερτ, Μοραβτσκίκοβα, Ουζοβίτσκοβα, Σβετίτκσοβα, Μιστίνοβα, Ντουντασόβα, Μαρτίσκοβα.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι: Μιτρόβσκι (Σκόπια), Στεφάνοφ (Βουλγαρία), Μουμίνι (Κόσοβο).

Στον άλλο αγώνα του L’ ομίλου, στις 15.30 αναμετρώνται Ολλανδία-Σερβία

Η προϊστορία των αγώνων Ελλάδα-Σλοβακία

1/5/1993 Μπέρτανς, Ελλάδα-Σλβακία 88-77

18/5/1994 Άρβικα, Ελλάδα-Σλοβακία 54-76

24/11/2001 Ρουζεμπέροκ, Ελλάδα-Σλοβακία 55-87

22/11/2000 Πτολεμαΐδα, Ελλάδα-Σλοβακία 61-69

6/9/2001 Λούτσενεκ, Ελλάδα-Σλοβακία 77-87

7/9/2001 Λούτσενεκ, Ελλάδα-Σλοβακία 47-81

16/9/2001 Γκραβελίν, Ελλάδα-Σλοβακία 74-81

5/9/2003 Κόζιτσε, Ελλάδα-Σλοβακία 60-58

13/9/2003 Πύργος, Ελλάδα-Σλοβακία 77-69

4/6/2004 Ελληνικό, Ελλάδα-Σλοβακία 91-48

13/5/2009 Βύρωνας, Ελλάδα-Σλοβακία 52-60

14/5/2009 Βύρωνας, Ελλάδα-Σλοβακία 73-77

15/5/2009 Βύρωνας, Ελλάδα-Σλοβακία 57-45

15/6/2009 Ρίγα, Ελλάδα-Σλοβακία 59-57

19/6/2009 Ρίγα, Ελλάδα-Σλοβακία 64-59

25/5 2017 Λούτσενετς, Ελλάδα-Σλοβακία 69-82

26/5/2017 Λούτσενετς, Ελλάδα-Σλοβακία 79-81

5/6/2021 Σπλιτ, Ελλάδα-Σλοβακία 59-64