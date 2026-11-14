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Η παρακάμερα από την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα (vid)

Μπάσκετ
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε την παρακάμερα από την ήττα του «τριφυλλιού» απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «Μπλαουγκράνα» κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» επικρατώντας με 76-74 και η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα.

Δείτε το βίντεο:

Η παρακάμερα από την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα (vid)