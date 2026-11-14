Η παρακάμερα από την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «Μπλαουγκράνα» κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» επικρατώντας με 76-74 και η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα.
Δείτε το βίντεο:
🎥 𝗕𝗘𝗛𝗜𝗡𝗗 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗖𝗘𝗡𝗘𝗦 ☘️ The journey is long, the challenges are many. Together, we will come through stronger. Take an all-access look behind the scenes of yesterday's EuroLeague action. To our #PAOFans, thank you for once again standing by our side and creating… https://t.co/qUyKQP0QrU— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 14, 2026