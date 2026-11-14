Να γίνει μάθημα το πάθημα και να μην παει... στράφι αυτή η γενιά!

Σκληρή ήττα για την Εθνική. Ήρθε με ακόμη πιο σκληρό τρόπο σε ένα τρομερά κακό σημείο. Ωστόσο, θα είναι κρίμα να γκρεμιστεί συθέμελα ό,τι έχει χτίσει αυτή η ομάδα. Γράφει ο Γιάννης Λύκος.

Δεν μπορεί κανένας να κρύψει πως η «7αρα» από την Ολλανδία είναι το πιο σκληρό βράδυ στη σύγχρονη ιστορία της Εθνικής. Μία απίστευτα βαριά ήττα για όλους σε ένα κακό σημείο. Πάνω που η Ελλάδα έδειχνε πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο, ήρθε αυτό το πάρα πολύ δυνατό χαστούκι.

Το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα επιτέλους στην ομάδα. Το ίδιο έγινε και στα προκριματικά του Παγκοσμίου. Μετά τη μεγάλη χαρά με τις καλές εμφανίσεις και τη νίκη στο Wembley κόντρα στην Αγγλία, ήρθε ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ.

Ήταν ένα χαστούκι για όλους. Από τον προπονητή και τους παίκτες έως και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, καθώς η Εθνική είναι μία ομάδα πάντα, ο προβληματισμός είναι τεράστιος. Δεδομένα θα υπάρχουν άσχημα βράδια στο ποδόσφαιρο, όπως υπάρχουν και νύχτες τόσο καλές που οι πανηγυρισμοί κρατάνε για εβδομάδες.

Μην ξεχνάμε. Η ομάδα που έφαγε επτά γκολ από την Ολλανδία, είναι η ίδια που πήρε «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία και αυτή που πήρε επίσης τη νίκη στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία. Παράλληλα, είναι η ίδια που «κράτησε» τους Οράνιε στην ισοπαλία στην Τούμπα και αυτή που επίσης ήρθε ισόπαλη με τα «Πάντσερ» εντός έδρας.

Αυτή η Εθνική είναι η ίδια ομάδα που γέμισε μέσα σε ελάχιστες ώρες δύο φορές την Τούμπα. Είναι η ίδια που έκανε sold out και το Πανθεσσαλικό για το ερχόμενο ματς κόντρα στη Σερβία. Ακόμη και κόντρα σε έναν όχι και τόσο εμπορικό αντίπαλο και σε μία επίσης όχι και τόσο εμπορική περιοχή, τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε μόλις μισή μέρα.

Ο κόσμος αγάπησε την Εθνική. Στάθηκε στο πλευρό της, την στήριξη. Έτσι είναι όμως, οι μεγάλες αγάπες πονάνε κιόλας. Η «7άρα» από την Ολλανδία πλήγωσε όλους όσοι πιστεύουν αυτή την ομάδα. Ξέρετε ποιους πλήγωσε περισσότερο όμως; Τους ίδιους τους παίκτες. Τους ίδιους τους προπονητές. Αυτούς που κουβαλούν στους ώμους τους το βάρος μιας ολόκληρης χώρας.

Αυτή η ομάδα έχει απεριόριστο ταλέντο. Το ξέρουμε. Όλοι το έχουμε δει, όλοι έχουμε μιλήσει για αυτό. Όλοι έχουμε πανηγυρίσει μετά από νίκες αυτής της ομάδας. Θα είναι πραγματικά κρίμα να γυρίσει ξανά ο κόσμος την πλάτη σε αυτή την γενιά.

H ευκαιρία να αποδείξει η Γαλανόλευκη πως αυτό που έγινε στο Άμστερνταμ υπάρχει. Σε λίγες μέρες είναι το ματς με τη Σερβία στον Βόλο και ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την ομάδα και θα το κάνει. Τίποτα απολύτως δεν έχει τελειώσει. Με νίκη η Ελλάδα μπορεί να περάσει στους «8» της διοργάνωσης.

Καλό και το Nations League, αλλά ο μεγάλος στόχος της Εθνικής είναι τα το Euro. Να επιστρέψει και να αγωνιστεί ξανά σε μία μεγάλη διοργάνωση. Θα έρθουν κι αυτά τα παιχνίδια. Ωστόσο, με την πρόκριση στο Nations League, γίνεται αυτόματα και πιο εύκολος ο δρόμος της Ελλάδας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Μία κακή βραδιά στο ποδόσφαιρο έχουν όλοι. Είναι η στιγμή όμως η Εθνική να αποδείξει σε όλους πως είναι εδώ. Να κάνει μία δήλωση. Να επικρατήσει της Σερβίας και να αποδείξει πως δεν πρέπει να γκρεμιστεί συθέμελα ό,τι έχει χτίσει. Είναι κρίμα για αυτή τη γενιά να έρθει η απαξίωση. Αυτά τα παιδιά το αξίζουν και θα τα καταφέρουν.