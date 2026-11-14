Το μήνυμα του Βλάνταν Ίβιτς: «Είμαι περήφανος που φόρεσα τα ασπρόμαυρα - Ίσως κάποια στιγμή...»

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Ξεχωριστό μήνυμα από τον Βλάνταν Ίβιτς στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ΠΑΟΚ - Παρτιζάν!

Μιλώντας, αρχικά, στα σερβικά, ο Βλάνταν Ίβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα στην Παρτιζάν, της οποία τη φανέλα φόρεσε για έξι χρονια! Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και το μήνυμα στα ελληνικά, προς τον ΠΑΟΚ:

«Είμαι περήφανος που φόρεσα τα ασπρόμαυρα σαν παίκτης και σαν προπονητής.

Σας εύχομαι ότι καλύτερο, είμαι σίγουρος ότι και φέτος θα κάνετε πολλά πράγματα στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε ξανά. Να είστε ενωμένοι όλοι μαζί με τον κόσμο. Σας εύχομαι τα καλύτερα σας αγαπώ όλους».