Άρης: Χωρίς Χαραλαμπόπουλο κόντρα στον Ολυμπιακό - Τι δήλωσε ο Καντζούρης

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψε της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην έχει στην διάθεση του τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Τι δήλωσε ο Ηλίας Καντζούρης.

Ο ΑΡΗΣ υποδέχεται αύριο (Κυριακή 15/11, 17:30, ζωντανή μετάδοση από τον ΣΚΑΪ) τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, είναι αήττητη στο «Nick Galis Hall» και δοκιμάζεται απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, οι οποίοι μετρούν μόνο νίκες στη Stoiximan GBL, όμως έχουν -2 βαθμούς λόγω τιμωρίας από την περσινή σεζόν.



Η προετοιμασία του ΑΡΗ ολοκληρώθηκε με μία μεσημεριανή προπόνηση, από την οποία απουσίασαν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Γιώργος Τανούλης. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.



Καντζούρης: «Να ανεβάσουμε το επίπεδο της προσήλωσης και της εκτέλεσης»



Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Καντζούρης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:



«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο της προσήλωσης, καθώς και της εκτέλεσης σε άμυνα και επίθεση, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τα στοιχεία τα οποία μας χαρακτηρίζουν σαν ομάδα όπως η υπομονή και το καθαρό μυαλό. Τέτοια παιχνίδια κρίνονται από τη θέληση, την επιθυμία, καθώς και από τις νίκες στις προσωπικές μονομαχίες και αυτό ακριβώς θέλουμε να καταθέσουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές για να φτάσουμε στο στόχο μας».