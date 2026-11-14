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Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε και το εμπόδιο του Καματερού, επικρατώντας με 34-22 για την 7η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, διατηρώντας το αήττητο σερί του στο φετινό πρωτάθλημα

Μία ακόμη νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβλήθηκε με 34-22 του Καματερού, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στον αγωνιστικό χώρο, παρουσιάζοντας προβλήματα τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική της λειτουργία. Το Καματερό εκμεταλλεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα των «ασπρόμαυρων» και κατάφερε να πάρει προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (7-11), έπειτα από 20 λεπτά αγώνα.

Ωστόσο, η αντίδραση του Δικεφάλου ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, βελτίωσαν την αμυντική τους παρουσία και βρήκαν λύσεις στην επίθεση, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σερί 9-0. Με αυτόν τον τρόπο ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα πέντε τερμάτων (16-11).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, έχοντας ως βασική πρωταγωνίστρια τη Σεβδίλη, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Οι «ασπρόμαυρες» δεν επέτρεψαν στο νεανικό και αξιόμαχο σύνολο του Καματερού να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά.

Έτσι, ο Δικέφαλος έφτασε χωρίς περαιτέρω προβλήματα στο τελικό 34-22, πανηγυρίζοντας μία ακόμη νίκη και διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα.