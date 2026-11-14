Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 της Παρτιζάν στην Τούμπα σε μια φιλική αναμέτρηση γεμάτη ιστορία, συμβολισμούς και ασπρόμαυρη περηφάνια!

Το σκορ ίσως και να είχε τη μικρότερη σημασία... ΠΑΟΚ και Παρτιζάν συναντήθηκαν στην Τούμπα, σε ένα ματς ιστορικής σημασίας για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου του Βορρά!

Δύο ομάδες που τις ενώνουν τα πάντα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Μία γιορτή του ποδοσφαίρου, ανάμεσα σε δύο συλλόγους που πορεύονται μαζί, που είδαν ΠΑΟΚτσήδες και Παρτιζάνους μαζί στη Θύρα 4, μαζί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, φωνάζοντας άλλοτε ελληνικά, άλλοτε σερβικά, για όλα όσα έχουν ορκιστεί πως θα πιστεύουν και αγαπούν αιώνια...

Πριν από την έναρξη του ματς, ο ΠΑΟΚ βράβευσε τον Stevo «Koska», έναν από τους πιο εμβληματικούς και πιστούς οπαδούς της Παρτιζάν, που βρέθηκε για πρώτη φορά στην Τούμπα. Στην ηλικία των 80, βγήκε για πρώτη φορά εκτός Σερβίας προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το ασπρόμαυρο φιλικό στην Τούμπα. Από την πλευράς τους, οι Σέρβοι δεν ξέχασαν τα αδικοχαμένα «αετόπουλα», καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη τους.

Μιλώντας αγωνιστικά, το σκορ άνοιξε αρκετά νωρίς από πλευράς φιλοξενούμενων, με τον Σεκ στο 6ο λεπτό να συγκλίνει και παρότι κλείστηκε σε πρώτο χρόνο, σούταρε δυνατά στην κλειστή γωνία του Τσιφτσή για το 0-1. Ο Αλέσιο Λίσι φάνηκε πως πρωταρχικό στόχο είχε να δει νέα πρόσωπα και σχηματισμούς, αλλά και παίκτες όπως ο Λουσέ που επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό.

Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Ελουστόντο, Μπαταούλα και Μπάμπα στην άμυνα ως τετράδα. Στα χαφ ξεκίνησαν οι Ούγκρεσιτς-Τέιλορ, με τους Σορετίρε, Λουσέ, Χατσίδη και Καμαρά να αποτελούν την επιθετική τετράδα.

Ο Άλεξιτς στο 11' δοκίμασε τα πόδια του, αλλά το αδύναμο σουτ του να καταλήγει στην αγκαλιά του Τσιφτσή και κάπου εκεί, ο Δικέφαλος άρχισε να ανεβάζει... στροφές. Στο επόμενο λεπτό (12'), ο Καμαρά κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Παρτιζάν, γύρισε όμορφα στον Λουσέ, το σουτ του Γάλλου όμως από το ύψος της περιοχής έφυγε λίγο άουτ.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Γάλλος, το έκανε πράξη ένας μάλλον ασυνήθιστος παίκτης για να βρίσκει δίχτυα. Ο Τζόντζο Κένι κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι στο 15ο λεπτό, εκμεταλλεύτηκε την άψογη σέντρα του Σορετίρε και από κοντά σε κενή εστία ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 1-1.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ήρθε η πρώτη αλλαγή από πλευράς Δικεφάλου, όταν ο Σερίφ Εντιαγέ αντικατέστησε τον Τομ Λουσέ, με τον Γάλλο να παίρνει ένα γεμάτο 30λεπτο μετά από αρκετό καιρό και αρκετές δυσκολίες που αντιμετώπισε με τους τραυματισμούς του.

Το πρώτο ημίχρονο «έκλεισε» με τον Μαντί Καμαρά να δοκιμάζει ένα επικίνδυνο σκαστό σουτ από το ύψος του πέναλτι και τον Μιλόσεβιτς να απομακρύνει σωτήρια σε κόρνερ. 1-1 ημίχρονο για ΠΑΟΚ και Παρτιζάν, σε ένα αρκετά «χορταστικό» πρώτο μισό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που μπήκε με... γκολ από τα αποδυτήρια και μάλιστα με έναν παίκτη που δεν αγωνίστηκε καθόλου στο πρώτο 45λεπτο. Ο Μπατίστ Σανταμαρία αντικατέστησε στην ανάπαυλα τον Μπαταούλα και δύο λεπτά μετά την είσοδό του, με γυριστή κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Κένι, έφερε... τούμπα τον αγώνα, γράφοντας το 2-1 για τον Δικέφαλο.

Και κάπου εκεί ήρθε η στιγμή που περίμενε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Στο 71' ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε στη δράση μετά από 238 μέρες και δικαίως γνώρισε την αποθέωση από την Τούμπα, σε μία σημαντική στιγμή για τον ίδιο που πέρασε δύσκολα τους τελευταίους μήνες. Έμελλε όμως να επιστρέψει και να συστηθεί ξανά με το «σήμα κατατεθέν» του.

78 λεπτά αγώνα στην Τούμπα, κόρνερ του Βούλγαρου από τ'αριστερά συστημένο στο κεφάλι του Μαντί Καμαρά και ο Αφρικανός από κοντά διαμόρφωσε το 3-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ίδιοι πρωταγωνιστές λίγο διαφορετική κατάληξη. Σέντρα του Ντεσπόντοφ στο 83' από τα δεξιά, προβολή του Καμαρά στο οριζόντιο δοκάρι.

Τα φιλικά ενδείκνυνται για δοκιμές και ο Αλέσιο Λίσι είπε να ρίξει τους... μικρούς σε ένα ιστορικό φιλικό. Άγγελος Λιάκος, Θωμάς Νικηφόρος, Παύλος Τσιότας, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Χρήστος Κακάλης έζησαν τα λεπτά που δεν θα ξεχάσουν σε όλη τους τη ζωή. Να αγωνίζονται στην Τούμπα με την πρώτη ομάδα μπροστά σε μία ασπρόμαυρη κερκίδα.

3-1 το τελικό σκορ σε ένα φιλικό που θα θυμόμαστε για πολλούς άλλους λόγους πέραν του αγωνιστικού. Είναι το πάρτι στην κερκίδα, η ασπρόμαυρη γιορτή και μία φιλία μεταξύ δύο ομάδων που κρατούσε, κρατάει και θα κρατάει στο πέρασμα των χρόνων.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής(87' Μπαλωμένος), Κένι(62' Κόστα), Ελουστόντο(87' Τσιότας), Μπαταούλας(46' Σανταμαρία), Μπάμπα, Τέιλορ(71' Ντεσπόντοφ), Καμαρά(87' Νικηφόρος), Ούγκρεσιτς(87' Παπαδόπουλος), Σορετίρε(78' Λιάκος), Χατσίδης(87' Κακάλης), Λουσέ(32' Εντιαγέ)

Παρτιζάν (Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς): Μιλόσεβιτς, Μιλοβάνοβιτς, Λίμα(58' Μίλιτς), Σαμσόν, Γιούρτσεβιτς, Μπάμπα, Μιλαντίνοβιτς, Τσούμιτς, Σεκ(42' Ιμπραΐμ), Αλέκασιτς Γεχ