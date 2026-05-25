Η συγκινητική ομιλία της Μαστροκώστα το 2009: «Η νίκη δεν μετριέται σε μέρες ή χρόνια επιβίωσης» (vid)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τα όσα είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα μιλώντας στο κοινό κατά την απονομή των βραβείων «Γυναίκες της Χρονιάς 2009», επανέρχεται μετά τον θάνατό της από καρκίνο.

Εμφανώς συγκινημένη τότε, πριν από 17 χρόνια, είχε μιλήσει για τη μάχη της και για το πώς εκείνη ορίζει τη νίκη, υποστηρίζοντας ότι δεν μετριέται σε μέρες και χρόνια επιβίωσης, αλλά στις γυναίκες που θα επηρεάσει με το παράδειγμά της ώστε να σπεύσουν να εξεταστούν, ώστε να είναι σε εγρήγορση.

«Αναρωτήθηκα. Λέω ωραία τώρα, ωραίοι όλοι αυτοί οι βαρύγδουποι τίτλοι. Είμαι νικήτρια; Είναι κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε θα μπορέσω και στο μέλλον, όπως και όλες οι γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια θέση. Κατέληξα όμως στο εξής. Ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και ότι η νίκη δεν έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη νόσο και δεν μετριέται με τις μέρες και τα χρόνια επιβίωσης. Ο άντρας μου, ο φύλακας-άγγελός μου μού είπε ότι αν έστω και μία γυναίκα βοηθηθεί από όλο αυτό, θα έχω πετύχει τον στόχο μου. Ο στόχος είναι να με δουν κάποιες γυναίκες και να τρέξουν...».