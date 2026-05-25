ΕΠΟ για Άντζα: «Καλό ταξίδι στο φως»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ μετά την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Παρασκευά Άντζα.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αλλά και ο πρόεδρός της, Μάκης Γκαγκάτσης, έστειλαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Παρασκευά Άντζα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα.

Ο Παρασκευάς Άντζας διέθετε στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε 26 φορές φορές με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας με την οποία συμμετείχε στο EURO 2008, ενώ υπήρξε και μέλος των μικρότερων κλιμακίων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων με κορυφαία διάκριση τη συμμετοχή στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων 1998.



Ξεκίνησε την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό το 1993 και έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό φίλαθλο κοινό από τη θητεία του στον Ολυμπιακό.



Καλό ταξίδι στο φως».

