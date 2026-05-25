Η απάντηση του Τζόκοβιτς στον Κετσμάνοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τη νέα συνεργασία του με τον Βίκτορ Τροΐτσκι, αλλά απέφυγε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο συμπατριώτης του άφησε τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς για να ενταχθεί στη δική του ομάδα.

Χθες, μάλιστα, ο 26χρονος Σέρβος δήλωσε «σοκαρισμένος» για την απόφαση του Τροΐτσκι να τον... παρατήσει λίγο πριν το ξεκίνημα του Roland Garros.

Αρχικά o Tζόκοβιτς εξήγησε στα σερβικά media γιατί επέλεξε τον Τροΐτσκι. «Είναι πολύ απλό. Ο Βίκτορ με γνωρίζει και σε φιλικό επίπεδο, γνωριζόμαστε από όταν ήμασταν οκτώ-εννέα χρονών. Γνωριζόμαστε από τα γήπεδα, έχω παίξει εναντίον του, έχω παίξει μαζί του διπλά, παίξαμε στο Davis Cup, το κατακτήσαμε μαζί. Ήταν αρχηγός και προπονητής όταν κατακτήσαμε το χρυσό μετάλλιο εδώ. Τόσα χρόνια ταξιδεύαμε μαζί. Είναι σίγουρα ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους που έχω στη ζωή μου», λέει ο Τζόκοβιτς και συνεχίζει:

Και κατέληξε: «Δεν ήθελα να φέρω κάποιους άγνωστους ανθρώπους, δεν έχω υπομονή γι’ αυτό. Ήθελα να φέρω κάποιον που με γνωρίζει πολύ καλά και που με την εμπειρία του σίγουρα μπορεί να προσφέρει. Αυτός είναι ο βασικός λόγος».

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Κετσμάνοβιτς, που ανέφερε ότι σοκαρίστηκε με τη συνεργασία, δεν θέλησε να πει πολλά πράγματα: «Είχαμε επικοινωνία, δεν τον είδα από κοντά. Θα του έδινα συγχαρητήρια και τώρα για τη νίκη, όπως και για εκείνη στο προηγούμενο τουρνουά (το Challenger της Βαλένθια). Επικοινώνησα μαζί του, μιλήσαμε και του είπα από τη δική μου οπτική τι συνέβη και ποια είναι η κατάσταση. Με ποιον τρόπο το δέχτηκε και τι υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον και τον Βίκτορ – δεν μπαίνω σε αυτό. Αυτό είναι όλο όσα μπορώ να πω».