«Προσφέρει τρία εκατομμύρια στον Λάιλς η Χάποελ - Στο… παιχνίδι και η Φενερμπαχτσέ»

Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενερμπαχτσέ θέλουν να αποκτήσουν τον Τρέι Λάιλς, με τους Ισραηλινούς να του προσφέρουν τρία εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Ο Τρέι Λάιλς έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με την σεζόν που κάνει με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποκορύφωμα την εμφάνισή του στον τελικό της Euroleague (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:59).

Σύμφωνα με το «WallaSports» η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να τον κάνει δικό της και του έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως, δεν… παίζει μόνη της. Και αυτό γιατί για τον 31χρονο φόργουορντ ενδιαφέρεται και η Φενερμπαχτσέ.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως και οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να καταθέσουν μία παρόμοια πρόταση.