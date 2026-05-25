Λιάγκας: «Ο Τραϊανός πίστευε ότι η Γωγώ θα τα κατάφερνε, μακάρι να έχουν όλοι έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα τους» (vid)

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα και τη στήριξη που της παρείχε ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας.

Όπως είπε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πίστευε ότι θα γινόταν ένα θαύμα και η γυναίκα του θα τα κατάφερνε.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως ο Τραϊανός Δέλλας είναι πλέον μια τραγική φιγούρα από αυτό που καλείται να διαχειριστεί. Ο παρουσιαστής θυμήθηκε τις τελευταίες φορές που είδε τη Γωγώ Μαστροκώστα σε παραλία, όταν είχε χάσει βάρος.

«Άφησε χθες ξημερώματα, γύρω στη μία το βράδυ, την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό, μία από τις πιο ωραίες Ελληνίδες και ένας πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος, γελαστός, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την καλή κουβέντα, η Γωγώ Μαστροκώστα. Η φίλη μου, η φίλη μας. Η Γωγώ έπαθε καρκίνο πριν από κάποια χρόνια στον μαστό. Ιάθηκε πλήρως…

Είχε μιλήσει και στις τηλεοράσεις για την περιπέτεια αυτή, το πώς το νίκησε… υπήρξε πλήρης ίαση, το είχε μάθει σε κάποιες εξετάσεις που είχε κάνει τότε που ήταν έγκυος η γυναίκα, τέλος πάντων. Νίκησε τον καρκίνο, χρόνια μετά… είναι αυτό που λέμε η κακιά ζαριά, η κακιά η ώρα, της ξαναγύρισε αυτή η ασθένεια. Την πάλεψε την ασθένεια. Χρειάστηκε να κάνει μία μεταμόσχευση, κάτι το οποίο ο οργανισμός της δεν το άντεξε. Πολέμησε το μόσχευμα ο οργανισμός, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει συνέχεια η πορεία της υγείας της» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη συνέχεια στο τελευταίο διάστημα της νοσηλείας της: «Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν στον Ευαγγελισμό, σε πολύ κακή κατάσταση. Και τις τελευταίες μέρες έπεσε σε κώμα. Και χθες ξημερώματα άφησε την τελευταία της πνοή η γυναίκα στον Ευαγγελισμό. Επειδή είναι μία οικογένεια πάρα, πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία… Επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει η Γωγώ, πήγαινε σε μοναστήρια ο Τραϊανός…

Με διάφορους ιερείς… Με διάφορους καλόγερους… Έπαιρνε διάφορα κομποσκοίνια που τα ευλογούσαν και τα πήγαινε στο νοσοκομείο και τα φόραγε στη Γωγώ. Ήταν πολύ πιστοί και οι δύο και η Γωγώ και ο Τραϊανός… Έκαναν εκκλήσεις… Μήπως και τους βοηθήσει η Παναγία» πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

«Ο Τραϊανός πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Ακόμα και τις δύο τελευταίες μέρες που είχε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια… είχαν φθίνει όλα τα όργανα, και τους είχαν ενημερώσει οι γιατροί ότι το τέλος έρχεται… ο Τραϊανός μέχρι και χθες ξημερώματα… είχε την ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί ένα θαύμα. Είναι μία τραγική φιγούρα» πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλος άνθρωπος, να έχει τέτοια δύναμη, να σταθεί σε όλη αυτή την περιπέτεια. Θα μου μείνει η εικόνα… πέρσι το καλοκαίρι… στη Βουλιαγμένη… Η Γωγώ πήγαινε για μπάνιο. Εγώ την τελευταία φορά την είδα πέρσι το καλοκαίρι. Είχε αδυνατίσει πάρα, πάρα πολύ.

Εκεί στη Βουλιαγμένη, πήγαινε πολύ πρωί, γιατί της είχαν απαγορεύσει οι γιατροί να τη βλέπει ο ήλιος… Και πήγαινε η Γωγώ μας πάρα, πάρα πολύ νωρίς για μπάνιο. Ήταν πολύ αδυνατισμένη… και τη βοηθούσε ο Τραϊανός να μπει, να βγει στη θάλασσα. Την κοίταγε με τέτοια λατρεία, με τέτοια αγάπη και τέτοια φροντίδα, που μακάρι όλοι στη ζωή να έχουν έναν Τραϊανό στη ζωή τους. Έναν φύλακα άγγελο, Τραϊανό» κατέληξε ο παρουσιαστής.

