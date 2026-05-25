Oλυμπιακός για Παρασκευά Άντζα: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του»

Η είδηση της απώλειας του Παρασκευά Άντζα έχει προκαλέσει θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό να τον «αποχαιρετά».

Μόλις στα 49 του χρόνια, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού άφησε την τελευταία του πνοή, με τους ερυθρόλευκους να τοποθετούνται μέσω ανακοίνωσης και να στέλνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».