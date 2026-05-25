PAOK Academy: Τα τουρνουά συνεχίζονται για τα «αετόπουλα»

Από τουρνουά σε τουρνουά τα «μωρά» του PAOK Academy, με τις Κ9, Κ10 και Κ11 να βρίσκονται στη Γερμανία τις τελευταίες μέρες και την Κ8 να πρωταγωνιστεί... εντός συνόρων.

Ο Μάιος είναι ο μήνας των τουρνουά. Τα... μικρά των ασπρόμαυρων ακαδημιών πρωταγωνιστούν εντός και εκτός συνόρων τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Κ8 της Τσουκαλά βρέθηκε το Σαββατοκύριακο (23-24/5) στο Zagorakis Sports Center, όπου διεξήχθη το Footballmind Youth Tournament, συμμετέχοντας μάλιστα στην κατηγορία Κ9 ανάμεσα σε Άουγκσμπουργκ, Ρόμα, Μπράγκα κλπ. Τα αετόπουλα ολοκλήρωσαν στην 11η θέση της κατηγορίας ανάμεσα σε πάνω από 40 ομάδες.

Τα υπόλοιπα «μωρά» ταξίδεψαν στη Γερμανία και το μεγάλο Pfingst Cup, όπου μετέχει κάθε χρόνο το PAOK Academy. Η Κ9 της Εξαδάκτυλου κατετάγη 13η ανάμεσα σε 80 ομάδες, κερδίζοντας μεταξύ άλλων, την Λεβερκούζεν και την Καϊζερσλάουτερν.

Σπουδαία θέση και για την Κ10 των Καλδάρα-Μπεγκλή που τερμάτισε 22η μεταξύ 96 ομάδων, πάνω από την Άντερλεχτ, την Αϊντχόφεν, τη Σάλκε.

Τόσο η Κ19 όσο και η Κ10 και η Κ11 το επόμενο Σαββατοκύριακο (30-31 Μαΐου) θα βρεθούν στο τουρνουά που διοργανώνει η Δόξα Περιβολακίου στο γήπεδό της.