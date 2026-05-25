Στο πλευρό του Δέλλα ο ΟΦΗ: «Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος»

Με μία συγκινητική ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΟΦΗ στάθηκε στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα μετά την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ, με τους οποίους ο Τραϊανός Δέλλας συνεργάστηκε στο παρελθόν, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δύναμη ψυχής και τη γενναιότητα που έδειξε η Γωγώ Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης – είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς.



Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας.

Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.

Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις.

“Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».