Η Κολομβία ανακοίνωσε αποστολή με Χάμες και Λουίς Ντίας  

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κολομβίας, Νέστορ Λορέντσο, ανακοίνωσε την τελική 26άδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με όλα τα μεγάλα ονόματα της χώρας να βρίσκονται κανονικά στην αποστολή.

Ξεχωρίζουν οι παρουσίες του Χάμες Ροντρίγκες, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους «καφετέρος», αλλά και του Λουίς Ντίας, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί επιθετικά της ομάδας στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης οι έμπειροι Νταβίντ Οσπίνα και Γέρι Μίνα, ενώ θέση στην τελική λίστα εξασφάλισαν και οι Ρίτσαρντ Ρίος, Τζον Άριας και Τζον Κόρδοβα.

Η Κολομβία θα ταξιδέψει στο Μουντιάλ με στόχο μια δυνατή πορεία και την επιστροφή στις επιτυχίες στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Αναλυτικά η αποστολή της Κολομβίας:



Τερματοφύλακες

Καμίλο Βάργκας, Νταβίντ Οσπίνα και Άλβαρο Μοντέρο



Αμυντικοί

Γιόχαν Μοχίκα, Ντέιβερ Ματσάδο, Ντάνιελ Μουνιόζ, Σαντιάγο Άριας, Ντάβινσον Σάντσες, Τζον Λουκουμί, Γέρι Μίνα και Βίλερ Ντίτα



Μέσοι

Τζέφερσον Λέρμα, Ρίτσαρντ Ρίος, Κέβιν Καστάνιο, Χόρχε Καράσκαλ, Χάμες Ροντρίγκες, Χουάν Φερνάντο Κιντέρο, Γκουστάβο Πουέρτα, Χουάν Καμίλο Πορτίγια και Χάμιλτον Καμπάζ



Επιθετικοί

Κάρλος Αντρές Γκόμες, Λουίς Σουάρες, Τζον Κόρδοβα, Χουάν Καμίλο Ερνάντες, Τζον Άριας και Λουίς Ντίας