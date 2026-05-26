Η BYD φέρνει το DOLPHIN G DM-i, το πρώτο plug-in supermini

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το DOLPHIN G DM-i, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή κατηγορία Β.

Χάρη στην προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, το DOLPHIN G DM-i συνδυάζει compact διαστάσεις με την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και τη δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια — στοιχεία που το καθιστούν μοναδική πρόταση στην κατηγορία των supermini.

Το DOLPHIN G DM-i απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα προσιτό compact αυτοκίνητο που συνδυάζει τη δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων ενός EV με την ευελιξία και τη μεγάλη αυτονομία ενός υβριδικού μοντέλου. Η τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD προσφέρει την οδηγική αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, με άμεση και ομαλή επιτάχυνση χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, που είναι τοποθετημένος εμπρός.

Στις μεγαλύτερες διαδρομές, το DOLPHIN G DM-i διαχειρίζεται έξυπνα τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, προσφέροντας ευελιξία και αυτονομία που ξεπερνούν τα δεδομένα των συμβατικών supermini με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου ξεπερνά τα 1.000 χλμ. Το DOLPHIN G DM-i είναι το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε από την BYD ειδικά για τις αγορές εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ευρύτερη πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα νέας ενέργειας. Οι διαστάσεις του (μήκος 4,16 μ. και πλάτος 1,825 μ.) το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της ευρωπαϊκής κατηγορίας Β, των supermini.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή κατηγορία Β αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αγοράς και, με το DOLPHIN G DM-i, θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις προσδοκίες των πελατών για ένα compact αυτοκίνητο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Συνδυάζοντας μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, έξυπνη υβριδική τεχνολογία και προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά σε ένα προσιτό compact όχημα, κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα πιο έξυπνη, πιο πρακτική και πιο προσιτή για πολύ περισσότερους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη».

Η διάθεση του DOLPHIN G DM-i στις ευρωπαϊκές αγορές θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ο πλήρης εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.