Ρίχνονται στη μάχη Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσουν σήμερα τη φετινή τους προσπάθεια στο Roland Garros, κάτω από το καυτό ήλιο του Παρισιού!

Πρώτη θα μπει στο γήπεδο η Μαρία Σάκκαρη, που θα αναμετρηθεί περίπου στις 13.30-14.00 με τη Λίντα Νόσκοβα, Νο.12 στον κόσμο. Ο αγώνας θα γίνει στο Court 6 μετά την αναμέτρηση Bέκιτς-Τουμπελό.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ψάχνει την πρώτη νίκη της στο Παρίσι μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, ελπίζοντας να αφήσει πίσω της τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα στο tour. Έχει, μάλιστα, φέτος μόνο μία νίκη στο χώμα.

Το head to head είναι 1-1 και όποια παίκτρια πάρει τελικά το προβάδισμα θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα Λιου-Ουτσιτζίμα.

Λίγα μέτρα πιο πέρα και μετά από περίπου μία ώρα (14.30-15.00) ο Στέφανος θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Αλεξάντρ Μουλέρ (Νο.127) από τη Γαλλία, στην επιστροφή του στο Philppe Chatrier.

Ούτε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πάει καλά τον τελευταίο καιρό, ωστόσο υπήρξε μια «αναλαμπή» στη Μαδρίτη, όπου έκανε μια αξιοπρεπή πορεία και πιστεύει σε ανάλογη συνέχεια.

Το καλό, πάντως, είναι ότι έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες απέναντι στον Μουλέρ, που επίσης δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση και έχει μόνο τέσσερις νίκες φέτος. Το πρόγραμμα στο Chatrier θα ανοίξει στις 12 ο αγώνας της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο.

Ο αγώνας του Στεφ θα καλυφθεί από το Eurosport, ενώ τη Σάκκαρη μπορεί κανείς να τη δει μόνο στο HBO Max.

Και σήμερα προβλέπονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο Παρίσι και θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους παίκτες...

Ξεκινούν την πορεία τους σήμερα Κόκο Γκοφ, Τζέσικα Πεγκούλα, Γιάνικ Σίνερ, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Court Philippe-Chatrier

13:00

Αρίνα Σαμπαλένκα – Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο

Αλεξάντρ Μουλέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς

Κόκο Γκοφ – Τέιλορ Τάουνσεντ

Όχι πριν τις 21:15

Γιάνικ Σίνερ – Κλεμάν Ταμπούρ

Court Suzanne-Lenglen

12:00

Άνταμ Γουόλτον – Ντανιίλ Μεντβέντεφ

Λάουρα Ζίγκεμουντ – Ναόμι Οσάκα

Άννα Καλίνσκαγια – Λοΐς Μπουασόν

Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ – Ντάνιελ Άλτμαϊερ

Court Simonne-Mathieu

12:00

Μάριν Τσίλιτς – Μοΐζ Κουαμέ

Βιτ Κοπσίβα – Κορεντέν Μουτέ

Χάνε Βαντεβίνκελ – Μάντισον Κις

Κίμπερλι Μπίρελ – Τζέσικα Πεγκούλα

Court 6

12:00

Ντόνα Βέκιτς – Αλίς Τουμπελό

Λίντα Νόσκοβα – Μαρία Σάκκαρη

Κριστιάν Γκαρίν – Λέρνερ Τιέν

Ζάιμε Φαρία – Ντένις Σαποβάλοφ

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.