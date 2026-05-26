«Απόβαση» της ΟΠΚΕ στην Κρήτη: Σαρώνουν τα νησί μέρα και νύχτα

Δεν είναι μόνο οι φανερές και μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις που γίνονται στην Κρήτη τον τελευταίο καιρό. Εδώ και ένα μήνα καθημερινά πραγματοποιούνται έλεγχοι και έφοδοι αθόρυβα αλλά με απόλυτη ένταση από την ΟΠΚΕ.

Συνολικά 46 άνδρες της ΟΠΚΕ από την Αθήνα, σαρώνουν όλο το νησί, έχοντας ως βασικό επιχειρησιακό κέντρο τα Χανιά.

Οι δυνάμεις είναι χωρισμένες σε τέσσερις ομάδες και κινούνται διαρκώς σε διαφορετικά σημεία του νομού:

Κέντρο Χανίων

Σφακιά

Αποκόρωνας

Παλαιόχωρα

Οι έρευνες πραγματοποιούνται 7 ημέρες την εβδομάδα, 24ωρες το 24ωρο, με τους αστυνομικούς να «σαρώνουν» ακόμα και τον ορεινό όγκο των Χανίων, αναζητώντας όπλα, ναρκωτικά αλλά και άτομα που φέρονται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μαχαίρια και όπλα, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν ήδη τις 50.

Οι περισσότερες αφορούν πλημμελήματα που σχετίζονται κυρίως με παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών.

Κατέγραφαν τις κινήσεις των αστυνομικών κι έδιναν σήμα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι μέσα από κινητά συλληφθέντων εντοπίστηκαν ομαδικές συνομιλίες στις οποίες καταγράφονταν κινήσεις και παρουσίες αστυνομικών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές του νησιού.

«Εδώ είναι Κρήτη», φέρονται να λένε ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε μια φράση που αποτυπώνει το κλίμα έντασης αλλά και την ιδιαιτερότητα των επιχειρήσεων στο νησί.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν στο Newsbomb πως η παρουσία δυνάμεων εκτός Κρήτης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς, όπως σημειώνουν, «δεν υπάρχει εντοπιότητα», κάτι που επιτρέπει πιο στοχευμένες και ανεπηρέαστες κινήσεις.

