Σπόρτινγκ: Πιθανός ο δανεισμός του Βαγιαννίδη

Στο τραπέζι έχει πέσει η παραχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη με δανεισμό τη νέα σεζόν από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Προβληματισμός επικρατεί στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναφορικά με τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Η επένδυση των 12,5 εκατ. ευρώ που έδωσαν οι Πορτογάλοι το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσουν δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και σύμφωνα με την «A Bola», υπάρχει η πιθανότητα ο Έλληνας μπακ να δοθεί δανεικός την επόμενη σεζόν για να αποκτήσει αγωνιστική εμπειρία και, τελικά, να επιστρέψει πιο ώριμος και πιο έτοιμος να ανταποκριθεί περισσότερο στις προσδοκίες που έχουν τεθεί γι' αυτόν είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν δει το φως της δημοσιότητας σενάρια από την Πορτογαλία που θεωρούσαν πιθανό τον δανεισμό του διεθνούς άσου στο Τριφύλλι.

Αυτή τη στιγμή πρώτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας στα «λιοντάρια» είναι ο Ιβάν Φρεσνέντα. Αν και υπήρξε ενδιαφέρον από την Αγγλία για την απόκτησή του, ο τραυματισμός του στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν πάγωσε τα σενάρια.

Στο ρόστερ υπάρχει και ο νεαρός Σαλβαδόρ Μπλόπα, που είναι ένα στοίχημα για την επόμενη σεζόν, και αν ο Φρεσνέντα παραμείνει, το σενάριο θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκο για τον Βαγιαννίδη. Ο Έλληνας μπακ δεν σκόπευε να φύγει, αλλά έχει λάβει κάποιες ενδιαφέρουσες προσφορές και μπορεί να τον οδηγήσουν να μετακομίσει αλλού τη νέα σεζόν.