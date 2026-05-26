MVP της σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα ο Τζόλης

Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος.

Μια μυθική σεζόν έκανε με την Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης, κατακτώντας το πρωτάθλημα, αλλά και μια ατομική διάκριση. Ο Έλληνας άσος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος και βραβεύτηκε σε χθεσινή τελετή.

Στα παιχνίδια του βελγικού πρωταθλήματος ο Τζόλης κατέγραψε 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις είχε 22 τέρματα και 29 ασίστ.

Γι' αυτό και οι μεταγραφικές σειρήνες ηχούν για τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό και μεγάλες ομάδες θέλουν να τον αποκτήσουν.

