Ώρα μηδέν για Τσίπρα: Σήμερα η μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

Οι εκπλήξεις της βραδιάς, τι θα πει ο Τσίπρας, οι κινήσεις της επόμενης μέρας.

Όλη η πορεία των τελευταίων έξι μηνών, από την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» και τις παρουσιάσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, μέχρι τις τελευταίες πολιτικές εκδηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις συνέτειναν τελικά στη σημερινή ημέρα.

Η 26η Μαΐου θα συνδέεται στο εξής με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει επενδύσει όλο το πολιτικό του κεφάλαιο στην επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος γεγονός που καθιστά την εκδήλωση ανακοίνωσής του ιδιαίτερα σημαντική σε πολιτικό επίπεδο.

Τι θα γίνει στην εκδήλωση

Η μεγάλη εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 8 στο Θησείο και για τη διοργάνωσή της έχουν εργαστεί εκατοντάδες εθελοντές του νέου κόμματος, όπως αναφέρουν συνεργάτες του κ. Τσίπρα.

Η ίδια η εκδήλωση φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής συμμετοχής, με κεντρικό μήνυμα τη σύνδεση της νέας προσπάθειας με την κοινωνία και τους πολίτες. «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», αναφέρουν συγκεκριμένα. Αυτόν τον ρόλο θα παίξει και το βίντεο που θα προβληθεί στην αρχή της εκδήλωσης, ενώ ερώτημα παραμένει το αν θα συμπεριλάβει και σταθμούς της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μια σειρά πρωτοβουλιών με έντονο συμμετοχικό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους, η δυνατότητα δημόσιας υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης από όλους όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα. Για τον σκοπό αυτό ολοκληρώνεται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου φορέα και συγκεκριμένα απόψε το βράδυ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης, την οποία έχουν αναλάβει εθελοντικά επαγγελματίες του χώρου. Ξεχωριστό ρόλο θα έχει και το μουσικό μέρος της βραδιάς, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κεντρικό μουσικό θέμα της εκδήλωσης γράφτηκε ειδικά για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία από πολύ γνωστό Έλληνα συνθέτη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Μάλιστα στη χθεσινή του ανάρτηση με την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την έναρξη της εκδήλωσης, ο Αλέξης Τσίπρας την έχει «ντύσει» μουσικά με το έργο του Σταμάτη Κραουνάκη.

Οι διοργανωτές πάντως περιγράφουν μια εκδήλωση γεμάτη εκπλήξεις για όσους παρεβρεθούν, ενώ στον χώρο αναμένονται από τους διοργανωτές χιλιάδες πολίτες.

Τι θα πει ο Τσίπρας

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτονόητο ότι θα παρουσιάσει το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, καθώς τα χρώματα έχουν ήδη αποκαλυφθεί και είναι αυτά της αγαπημένης του ομάδας, της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο το κύριο μέρος της ομιλίας θα είναι πολιτικό και θα επιχειρήσει να δείξει ότι το κόμμα του, αν και νέο, έχει ήδη επεξεργασμένες και διαμορφωμένες προτάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία του προγράμματος, ενώ σε σχέση με τους δύο πυλώνες που έχει ήδη αναπτύξει σε προγενέστερο χρόνο, η εκπρόσωπός του Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να δώσει έμφαση στα θέματα της μείωσης του φόρου των μισθωτών, της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, της προστασίας από την ακρίβεια, και της ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Οι κινήσεις της επόμενης μέρας

Με τη σημερινή ανακοίνωση του κόμματος στο Θησείο ξεκινά και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία του Αλέξη Τσίπρα με δημόσιες παρεμβάσεις, περιοδείες, εκδηλώσεις και δράσεις που θα κλιμακωθούν.

Ο οδικός χάρτης αυτής της εκστρατείας όμως συνδέεται και με την αξιοποίηση νέων στελεχών, με την Αμαλίας να μιλά για πρόσωπα με αναφορά στην κοινωνία, ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους και ανθρώπους του πνεύματος και της Τέχνης, αγρότες και επαγγελματίες.

Το «μέσο» επικοινωνίας του νέου φορέα με τους πολίτες είναι, όπως λένε από την Αμαλίας «μια σύγχρονη εκδοχή του πόρτα-πόρτα», εξηγώντας ότι θα επιχειρηθεί να γίνει διάλογος με τους πολίτες εκεί που η καθημερινότητα συναντιέται με τα προβλήματά τους. «Σε χώρους εργασίας, στο μετρό, στη λαϊκή, στην καφετέρια, στη γειτονιά, η προσπάθεια αποσκοπεί σε ένα πλούσιο διάλογο για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας».

Πηγή: newsbomb.gr