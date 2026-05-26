Τέλος από τη Ρίτας ο Ζιμπένας μετά τον αποκλεισμό - σοκ στο λιθουανικό πρωτάθλημα!

Ο Γκιέντριους Ζιμπένας πλήρωσε το μάρμαρο για τον αποκλεισμό-σοκ της Ρίτας από τα πλέι οφ του λιθουανικού πρωταθλήματος!

Πριν από λίγες μέρες η Ρίτας έπλεε σε πελάγη ευτυχίας μετά την πρώτη κατάκτηση του Basketball Champions League της ιστορίας της. Η είσοδος όμως τα πλέι οφ της εγχώριας λίγκας ήταν οδυνηρή.

Η λιθουανική ομάδα σκουπίστηκε από τη Γιουβέντους με 2-0 νίκες στα προημιτελικά του πρωταθλήματος, γνώρισε αποκλεισμό-σοκ και ο Ζιμπένας είδε την πόρτα της εξόδου, πληρώνοντας το μάρμαρο.

Στη θητεία του 42χρονου τεχνικού στον πάγκο της Ρίτας η λιθουανική ομάδα πέρα από το BCL κατέκτησε και δύο φορές το πρωτάθλημα Λιθουανίας (2022 και 2024).