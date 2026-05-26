ΠΑΟΚ: Στην προεπιλογή της Γκάνας για το Μουντιάλ ο Μπάμπα

Ο Κάρλος Κεϊρόζ ανακοίνωσε τους 28 παίκτες για την προεπιλογή της Γκάνας για το Μουντιάλ, με τον Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ να βρίσκεται στις κλήσεις.

Γνωστοί έγιναν οι 28 παίκτες της Γκάνας που θα βρεθούν αρχικά στο προπονητικό καμπ της Ουαλίας (25/5 - 2/6) ενόψει του ερχόμενου Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από 20 μέρες.

Ο Αμπντούλ Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις κλήσεις και είναι ήδη στο Κάρντιφ, καθώς συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Κάρλος Κεϊρόζ, επιστρέφοντας στην Εθνική ομάδα της πατρίδας του για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Γκάνα θα αντιμετωπίσει τον Παναμά στον εναρκτήριο αγώνα του 12ου Ομίλου στο Τορόντο, πριν αναμετρηθεί με την Αγγλία και την Κροατία στη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια αντίστοιχα.