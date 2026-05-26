ΟΦΗ: Ενδιαφέρον για τον Μπουχαλάκη

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης βρίσκεται στο στόχαστρο του ΟΦΗ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΟΦΗ έχει ξεκινήσει και στα υπόψη βρίσκεται η περίπτωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του grandsport.gr, στον ΟΦΗ βλέπουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίπτωση του 33χρονου χαφ, ο οποίος προέρχεται από μία γεμάτη χρονιά με τον Παναιτωλικό.

Φέτος κατέγραψε 34 συμμετοχές και ένα γκολ, αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του Αγρινίου στο πρωτάθλημα. Ο Μπουχαλάκης έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τους Αγρινιώτες, ωστόσο υπάρχει ποσό αποδέσμευσης που δεν μοιάζει ικανό να αποτελέσει απαγορευτικό παράγοντα, εφόσον ο ΟΦΗ αποφασίσει να κινηθεί ουσιαστικά για την απόκτησή του.

Ο ΟΦΗ θέλει έναν ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα, εμπειρία, παραστάσεις υψηλού επιπέδου και δυνατότητα να δώσει λύσεις στη μεσαία γραμμή, ενώ και ο ίδιος ο Μπουχαλάκης φαίνεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στο Ηράκλειο.

