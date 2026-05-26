Νικς έτοιμοι για όλα: Ιστορικό σερί 11 νικών στα πλέι οφ και στο βάθος πρωτάθλημα!

ΟΙ Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς κι έγραψαν ιστορία, αφού έφτασαν τις 11 σερί νίκες στα φετινά πλέι οφ στο ΝΒΑ!

Η ομάδα της Νέας Υόρκης πέρασε πάνω από τους Καβς, επικράτησε με 4-0 και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί που περιμένει τους Θάντερ ή τους Σπερς.

Οι Νικς ωστόσο έκαναν ρεκόρ, φτάνοντας τις 11 σερί νίκες στα φετινά πλέι οφ, πετυχαίνοντας κάτι που έχουν κάνει μόνο οι Λέικερς το 1989 και το 2011 και οι Ουόριορς το 2017.

Μάλιστα οι δύο από τις τρεις περιπτώσεις έφεραν το πρωτάθλημα, με τους φετινούς Νικς να έχουν σε αυτό το σερί συνολική διαφορά 262 πόντων, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε αυτές τις 4 περιπτώσεις.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης μάλιστα δεν καταλαβαίνει από εντός κι εκτός έδρας, αφού έχει έξι συνεχόμενες νίκες μακριά από το σπίτι της, με συνολική διαφορά 161 πόντων.