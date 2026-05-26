Ο Νικς ήταν αποφασισμένοι να σκουπίσουν τους Καβαλίερς, κάτι που έκαναν και έκλεισαν την θέση τους στους τελικούς κάνοντας την 4-0 στην σειρά νικώντας με 130-93

Κανένα περιθώριο αντίδρασης δεν άφησαν οι Νεοϋορκέζοι στους «Καβς» που έπαιζαν μόνο με τον Μίτσελ, αφού είχαν τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα, και από εδώ και στο εξής κοιτάνε μόνο τους μεγάλους τελικούς του πρωταθλήματος, αναμένοντας τον αντίπαλο.

Ο αγώνας

Οι Νικς μπήκαν στην αγώνα με τον αέρα του 3-0 στην σειρά και έδειχναν από την αρχή πώς ήθελαν να τελειώσουν την υπόθεση από εκείνη την στιγμή, με την περίοδο να λήγει 26-38.

Η ίδια εικόνα υπήρξε και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο του αγώνα, με τους Καβς να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν στο 20-0 των Νικς και δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα το σκορ πήγε στο 49-68.

Έκτοτε όλα είχαν πάρει το δρόμο τους και οι Νεοϋορκέζοι κινούνταν πιο ελεύθερα με το άγχος να μην έχει θέση στο παιχνίδι τους και έφτασαν στην διαφορά.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο του αγώνα απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα και οι Νικς επικράτησαν άνετα των Καβαλίερς με 130-93.

