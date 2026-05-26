Θέλει τον Σενέσι η Τότεναμ

Ήδη η αγγλική ομάδα έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τη νέα σεζόν αφού κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η Τότεναμ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάρκος Σενέσι, με τον Αργεντινό στόπερ να αναμένεται να μετακομίσει στο Λονδίνο ως ελεύθερος.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, έχει ήδη υπάρξει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ η Τότεναμ ετοιμάζει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών ώστε να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Ο 28χρονος αμυντικός της Μπόρνμουθ θεωρείται σημαντική προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής των «Spurs», που θέλουν περισσότερες λύσεις και εμπειρία στα μετόπισθεν ενόψει της νέας σεζόν.