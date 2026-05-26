Κοντά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Τονάλι

Ο Ιταλός μέσος αποτελεί τον βασικό στόχο των «Κόκκινων Διαβόλων» για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Μετά την αποχώρηση του Κασεμίρο, ο Μίκαελ Κάρικ έχει ζητήσει σημαντικές προσθήκες στον άξονα, θεωρώντας τον Τονάλι ιδανικό παίκτη για να αποτελέσει τον ηγέτη της νέας Γιουνάιτεντ.

Παράλληλα, η αγγλική ομάδα συνεχίζει να εξετάζει και την περίπτωση του Έντερσον από την Αταλάντα, με στόχο να προχωρήσει σε δύο μεταγραφές στα χαφ μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι επαφές εξελίσσονται θετικά και υπάρχει αισιοδοξία πως η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα.