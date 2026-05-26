Πίτερς για σενάρια μεταγραφής: «Είμαι επαγγελματίας δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο»

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ιδιαίτερα αινιγματικός όταν ερωτήθηκε για το μέλλον του στον Ολυμπιακό.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού με τους Πειραιώτες λήγει και ακούγεται έντονα ότι δέχεται έντονη πίεση από την Αρμάνι Μιλάνο.,

Ο ίδιος μιλώντας στη Nova για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, κλήθηκε να απαντήσει για το μέλλον του και είπε:

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας και δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά, είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης και θέλω πάντα να δίνω το 100%. Φέτος έτυχε και το έδωσα εγώ, μπορεί όμως να ήταν κάποιος άλλος. Θα το αφήσω έτσι, ότι είμαι ένας επαγγελματίας. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ και θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στο προσεχές ματς του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνω ότι είναι η ερώτηση που σας… καίει».