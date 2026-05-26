Ανακούφιση για Μέσι ενόψει Μουντιάλ

Οι εξετάσεις του Λιονέλ Μέσι δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό.

Μεγάλη ανησυχία προκλήθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι και την εθνική Αργεντινής, όταν ο Λιονέλ Μέσι έγινε αλλαγή στο 73’ του αγώνα με τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον. Ο Αργεντινός σταρ πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, κρατώντας σφιχτά τον αριστερό του μηρό, φαινομενικά με μυϊκό τραυματισμό.

Ωστόσο, μετά τις ιατρικές εξετάσεις, ο αμερικανικός σύλλογος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας ενημερώνοντας για την κατάσταση του Μέσι. Τελικά δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, απλά ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις λόγω κούρασης.

«Αφού υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις αυτή τη Δευτέρα, η αρχική διάγνωση δείχνει υπερφόρτωση που σχετίζεται με μυϊκή κόπωση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Το χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή του στη σωματική δραστηριότητα θα εξαρτηθεί από την κλινική και λειτουργική του πρόοδο», αναφέρεται.

Ο συναγερμός ενόψει Μουντιάλ σίγησε και ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν στη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Αργεντινή.