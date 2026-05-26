«Σίγουροι στην Αρμάνι για την απόκτηση του Πίτερς»

Σίγουροι είναι οι άνθρωποι της Αρμάνι για την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, παρά την προσπάθεια του Ολυμπιακού να αλλάξει την κατάσταση.

Ο Αμερικανός άσος ήταν για πολλούς ο MVP των «ερυθρόλευκων» στην κατάκτηση της Euroleague και η συζήτηση για την προσπάθεια της ομάδας του Πειραιά να τον κρατήσει στην ομάδα φούντωσε.

Ωστόσο όπως αναφέρει το «Sportando», η συμφωνία του Πίτερς με την Αρμάνι είναι δεδομένη και δεν μπορεί να χαλάσει, παρά τις συγκρίσεις που γίνονται με την περσινή περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Υπενθυμίζουμε πως το καλοκαίρι του 2025 ο Σέρβος σέντερ ήταν με το 1,5 πόδι στην ιταλική ομάδα, αλλά η τελευταία πρόταση των «ερυθρόλευκων» άλλαξε την κατάσταση και τελικό ο Μιλουτίνοφ έμεινε στον Πειραιά, κάτι που δεν θα συμβεί με τον Πίτερς.

Ο Ολυμπιακός άργησε πολύ να κάνει την κίνησή του για τον παίκτη, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και από τη νέα σεζόν ο Αμερικανός άσος θα γίνει κάτοικος Μιλάνου.