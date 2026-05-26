Αποχαιρέτησε και ο Μονφίς το Roland Garros (vids)

Μετά τον Σταν Βαβρίνκα, και ο Γκαέλ Μονφίς έδωσε την τελευταία του «παράσταση» στο Roland Garros.

Ο χαρισματικός Γάλλος έδωσε μεγάλη μάχη με τον συμπατριώτη του Ούγκο Γκαστόν, επέστρεψε από το 0-2, αλλά ηττήθηκε με 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 και αποχαιρέτησε το Philippe Chatrier.

Οι διοργανωτές τού είχαν ετοιμάσει μια μικρή τελετή για την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Παρίσι και το «παρών» στο court έδωσαν οι καλοί του φίλοι Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά, Ζιλ Σιμόν και Ρισάρ Γκασκέ.

Στο γήπεδο, φυσικά, ήταν και σύζυγός του, η Ελίνα Σβιτολίνα, που δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Ο 39χρονος τενίστας διανύει ην τελευταία του σεζόν στο tour και έχει συνηθίσει πλέον τους αποχαιρετισμούς!

Το Παρίσι, ωστόσο, είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και αυτό το «αντίο» ήταν λίγο πιο δύσκολο!