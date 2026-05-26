Έξαλλοι με τον «κλειδωμένο» τηλεοπτικά τελικό του Champions League στην Αγγλία

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος εξηγεί γιατί, για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, ο τελικός κινδυνεύει να μείνει αποκλειστικά πίσω από συνδρομητικό «τείχος».

Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη εξελίσσεται ήδη σε πολιτικό και τηλεοπτικό ζήτημα στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παρεμβαίνει δημόσια και να ζητά από το TNT Sports να μεταδώσει δωρεάν το παιχνίδι.

Η παρέμβαση μόνο τυχαία δεν είναι. Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο τελικός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης κινδυνεύει να μην είναι διαθέσιμος ελεύθερα στο βρετανικό κοινό. Το TNT Sports, που ανήκει στη Warner Bros Discovery, κατέχει αποκλειστικά τα δικαιώματα μετάδοσης στη Μεγάλη Βρετανία και έχει επιλέξει να τοποθετήσει τον αγώνα αποκλειστικά πίσω από συνδρομή.

Η επιστολή Στάρμερ και το πολιτικό μήνυμα

Ο Στάρμερ, δηλωμένος φίλος της Άρσεναλ, απέστειλε ανοικτή επιστολή προς το TNT Sports, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί «λυπηρή» την απόφαση να μη μεταδοθεί ελεύθερα ο τελικός. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στο οπαδικό σκέλος. Αντίθετα, επιχείρησε να δώσει κοινωνική και πολιτική διάσταση στο θέμα, σημειώνοντας ότι «οι εργαζόμενοι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ανησυχούν για το αν πρέπει να πληρώσουν συνδρομή για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα τέτοιου μεγέθους».

Ουσιαστικά, το Μαξίμου της Βρετανίας επιχειρεί να αγγίξει ένα ολοένα και πιο ευαίσθητο θέμα στην αγορά των αθλητικών δικαιωμάτων: τη μεταφορά κορυφαίων αθλητικών γεγονότων αποκλειστικά σε συνδρομητικές πλατφόρμες και streaming υπηρεσίες.

Το τέλος μιας παράδοσης 34 ετών

Από το 1992 και έπειτα, οι τελικοί του Champions League ήταν πάντοτε διαθέσιμοι χωρίς επιπλέον χρέωση για το βρετανικό κοινό, ακόμη κι όταν τα δικαιώματα πέρασαν το 2015 από το ελεύθερο τηλεοπτικό μοντέλο στην BT Sport, τη μετέπειτα TNT Sports. Η BT Sport είχε επιλέξει να μεταδίδει δωρεάν τους τελικούς μέσω YouTube, κίνηση που συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Ακόμη και πέρυσι, όταν η Warner Bros Discovery μετέφερε το περιεχόμενο στο Discovery+, οι φίλαθλοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν χωρίς επιπλέον κόστος, αρκεί να δημιουργούσαν λογαριασμό.

Φέτος όμως το μοντέλο αλλάζει πλήρως. Για να δει κάποιος τον τελικό θα πρέπει να αποκτήσει συνδρομή είτε στο TNT Sports είτε στο HBO Max.

Η φθηνότερη επιλογή είναι το βασικό πακέτο του HBO Max στα 4,99 λίρες τον μήνα, περίπου 5,9 ευρώ, ενώ η πλήρης πρόσβαση στο TNT Sports φτάνει στις 31,99 λίρες, περίπου 37,7 ευρώ.

Το μεγαλύτερο κάδρο πίσω από την ιστορία

Η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ την Άρσεναλ και τον φετινό τελικό. Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στη συνολική μετατόπιση του premium αθλητικού περιεχομένου από την παραδοσιακή τηλεόραση προς τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Η Warner Bros Discovery χρησιμοποιεί πλέον το Champions League ως βασικό «όπλο» για την ανάπτυξη του HBO Max στη βρετανική αγορά, ακολουθώντας μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζουν διεθνώς το Netflix, το DAZN και η Amazon.

Και κάπου εδώ αρχίζει η πραγματική συζήτηση. Διότι όταν ακόμη και ένας τελικός Champions League αντιμετωπίζεται ως εργαλείο αύξησης συνδρομητών, η γραμμή ανάμεσα στο «δημόσιο αθλητικό γεγονός» και στο «premium ψηφιακό προϊόν» γίνεται όλο και πιο λεπτή.

Το TNT Sports απάντησε ότι η τιμολογιακή πολιτική του προσφέρει «εξαιρετική αξία για τους φιλάθλους». Στη Βρετανία όμως η κουβέντα έχει ήδη ανοίξει. Και δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορά το ποιος θα έχει τελικά πρόσβαση στο κορυφαίο ζωντανό περιεχόμενο της επόμενης δεκαετίας.

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