Στο Μουσείο της ΑΕΚ ο Χρήστος Αρβανίτης

Ο παλιός τερματοφύλακας της ΑΕΚ Χρήστος Αρβανίτης επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας της ομάδας.

Είχαμε πρόσφατα τη μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε και να ξεναγήσουμε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει τιμήσει τη φανέλα της ΑΕΚ: τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Αρβανίτη.

Ο Χρήστος αγωνίστηκε στην Ένωση την τριετία 1982-1985 πραγματοποιώντας 76 εμφανίσεις με τον δικέφαλο. Στα χρόνια αυτά ήταν ο βασικός και αναντικατάστατος γκολκίπερ της και υπήρξε βασικός συντελεστής της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας του 1983.

Κατά την επίσκεψή του ο Χρήστος ξεναγήθηκε στις προθήκες, που φιλοξενούν το τρόπαιο που σήκωσε με την ΑΕΚ, φανέλα του από το 1984 αλλά και την περιοδική έκθεση που είναι αφιερωμένη στους τερματοφύλακες της Ένωσης διαχρονικά.

Ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής και εξαιρετικός άνθρωπος, που τίμησε και τιμά την ΑΕΚ και που οι Ενωσίτες θυμόμαστε με σεβασμό και αγάπη.