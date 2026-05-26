Δουβίκας: Έγραψε ιστορία με 14 γκολ στη Serie A – Κυνηγάει το ρεκόρ του Βρύζα!

Ο Τάσος Δουβίκας ολοκλήρωσε την σεζόν με την Κόμο στη Serie A πετυχαίνοντας 14 γκολ. Πρόκειται για την δεύτερη καλύτερη επίδοση, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 17 τέρματα.

Ο Τάσος Δουβίκας έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημειώνει περισσότερα από 10 γκολ σε μία σεζόν της Serie Α.

Ο πρώην παίκτης της Θέλτα Βίγκο έφτασε πλέον τα 16 γκολ στην καριέρα του στη Serie A, έχοντας μπροστά του μόνο τον Ζήση Βρύζα (25) στους Έλληνες σκόρερ στην ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι 11 πρώτοι Έλληνες σκόρερ στη Serie A: