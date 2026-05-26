Δουβίκας: Έγραψε ιστορία με 14 γκολ στη Serie A – Κυνηγάει το ρεκόρ του Βρύζα!

Ο Τάσος Δουβίκας έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημειώνει περισσότερα από 10 γκολ σε μία σεζόν της Serie Α.
Ο πρώην παίκτης της Θέλτα Βίγκο έφτασε πλέον τα 16 γκολ στην καριέρα του στη Serie A, έχοντας μπροστά του μόνο τον Ζήση Βρύζα (25) στους Έλληνες σκόρερ στην ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος.
Αναλυτικά οι 11 πρώτοι Έλληνες σκόρερ στη Serie A:
-
Ζήσης Βρύζας (25 γκολ)
-
Τάσος Δουβίκας (16 γκολ)
-
Παναγιώτης Κονέ (14 γκολ)
-
Κώστας Μανωλάς (10 γκολ)
-
Μπάμπης Λυκογιάννης (9 γκολ)
-
Παναγιώτης Ταχτσίδης (7 γκολ)
-
Βασίλης Τοροσίδης (5 γκολ)
-
Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος (5 γκολ)
-
Βαγγέλης Μόρας (5 γκολ)
-
Γιώργος Κυριακόπουλος (4 γκολ)
-
Γιάννης Φετφατζίδης (4 γκολ)