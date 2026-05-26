Σαν σήμερα: Το πιο μάγκικο 7ο αστέρι του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο (vid)

Στις 26 Μαΐου του 2024 η ομάδα του Εργκίν Αταμαν κουρσεύει όλη την Ευρώπη και φτάνει στη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού από την 17η θέση της σεζόν 2022-23 κατακτά την Euroleague στο Βερολίνο.
Ο Παναθηναϊκός επικρατεί της Ρεάλ στον τελικό και φτάνει στο 7ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, με την «πράσινη» ΚΑΕ να μην ξεχνάει φυσικά την επέτειο.
«Πριν δύο χρόνια, η ιστορία γράφτηκε ξανά και το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο επέστρεφε σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά το «τριφύλλι» με ανάρτησή του.
Berlin, 26/05/2024 🏆☘️
Two years ago, history was written once again and the 7th European trophy was coming back home! 💚#paobcaktor pic.twitter.com/1DXzKfef1b