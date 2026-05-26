Επιβεβαιώνουν οι Δανοί: «Συμφώνησαν Παναθηναϊκός-Νέστρουπ, συμβόλαιο 1,2 εκατ.»

Απόλυτη επιβεβαίωση -και- από τη Δανία για την αποκάλυψη του SDNA περί οριστικής συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ.

Έτοιμοι να επισημοποιήσουν τη συμφωνία τους με τον Δανό τεχνικό είναι οι Πράσινοι, όπως είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες το SDNA.

Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με τον πρώην τεχνικό της Κοπεγχάγης, κάτι που επιβεβαιώνουν πλέον και τα ΜΜΕ της Δανίας.

Όπως αναφέρει η "Tipsbladet", ο Νέστρουπ θα υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών με απολαβές 1,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Μαζί του θα έρθει και ο βασικός συνεργάτης του στην Κοπεγχάγη, ο Στέφαν Μάτσεν και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις.