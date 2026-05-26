Επιβεβαιώνουν οι Δανοί: «Συμφώνησαν Παναθηναϊκός-Νέστρουπ, συμβόλαιο 1,2 εκατ.»

Έτοιμοι να επισημοποιήσουν τη συμφωνία τους με τον Δανό τεχνικό είναι οι Πράσινοι, όπως είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες το SDNA.
Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με τον πρώην τεχνικό της Κοπεγχάγης, κάτι που επιβεβαιώνουν πλέον και τα ΜΜΕ της Δανίας.
Όπως αναφέρει η "Tipsbladet", ο Νέστρουπ θα υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών με απολαβές 1,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Μαζί του θα έρθει και ο βασικός συνεργάτης του στην Κοπεγχάγη, ο Στέφαν Μάτσεν και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις.
Jacob Neestrup bliver cheftræner i storklubben Panathinaikos. Kun småting skal fikses, så rejser han i de næste dage til Grækenland og underskriver en kontrakt til sommer 2028 plus option på et år. Danskeren vil få en løn på 1,2 mio. euro udbetalt om året. https://t.co/BSXwvYcyyO— Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) May 26, 2026