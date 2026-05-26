ΟΠΕΚΕΠΕ: 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Αθήνα - Πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 συλλήψεις.

Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες και την Αθήνα για άτομα που έχουν λάβει παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με το thestival, στη βόρεια Ελλάδα έχουν εντοπιστεί 300 «κόκκινα» ΑΦΜ.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές προκύπτει πως τα ποσά που φέρονται να έχουν δοθεί παράνομα ως επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχη επιχείρηση από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη, όπου 20 άτομα συνελήφθησαν.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές.

