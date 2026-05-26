«Οι Ιρανοί παίκτες θα λάβουν βίζα για το Μουντιάλ 2026»

Σίγουροι είναι στο Ιράν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις βίζες των διεθνών που θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμαλί, δήλωσε ότι η FIFA «υποσχέθηκε» πως όλοι οι Ιρανοί παίκτες θα λάβουν βίζα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρόλο που οι τρεις πρώτοι αγώνες τους έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μας υποσχέθηκε ότι όλοι οι παίκτες μας θα λάβουν βίζα. Δεν υπάρχει λόγος να μην λάβουν βίζα οι παίκτες μας», δήλωσε ο υπουργός, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Τα σχόλια του υπουργού έγιναν εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό, μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση που άρχισε κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να έχει έδρα το Τουσόν της Αριζόνα κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου), ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε την έγκριση της FIFA για την εγκατάσταση της στο προπονητικό κέντρο στην Τιχουάνα, μια συνοριακή πόλη του Μεξικού με τις ΗΠΑ.

«Χάρη σε αυτό το μέτρο, το ζήτημα της βίζας θα επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ. Το Μεξικό συμφώνησε «χωρίς κανένα πρόβλημα» να φιλοξενήσει την ιρανική ομάδα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ.

Ωστόσο, οι Ιρανοί πρέπει να παίξουν και τους τρεις αγώνες του ομίλου τους στις Ηνωμένες Πολιτείες: στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, στην συνέχεια εναντίον του Βελγίου στις 21 Ιουνίου, πριν από την αναμέτρηση εναντίον της Αιγύπτου στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

«Η χώρα υποδοχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει υποχρεώσεις και πρέπει να παρέχει επαρκείς συνθήκες υποδοχής. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η έκδοση βίζας σε όλες τις χώρες, χωρίς εξαίρεση, για όλους τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό, την διοίκηση, ακόμη και τους δημοσιογράφους», τόνισε ο Ιρανός υπουργός.

Σημειώνεται, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, μετά την κρίση ομηρίας στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη.

Η ιρανική αντιπροσωπεία άρχισε την διαδικασία υποβολής αίτησης βίζας την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία, όπου η εθνική ομάδα πραγματοποιεί την προετοιμασία της.