Οργανωμένοι Ρεάλ: «Ήταν όλα στημένα, μας έκλεψαν την Εuroleague»!

Ο σύνδεσμος της Ρεάλ Μαδρίτης κάνει λόγο για ντροπιαστικά σφυρίγματα και μια Εuroleague στημένη για να πάει στα χέρια του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Περνούν οι ώρες και η αγανάκτηση δεν μειώνεται, αντίθετα. Η ομάδα μας τα έδωσε όλα στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Πάλεψε με περηφάνια και τιμή απέναντι στις αντιξοότητες, άφησε την ψυχή της σε κάθε μπάλα αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι διαιτητές της Euroleague δεν μας άφησαν να κερδίσουμε. Όλα ήταν δεμένα και καλά δεμένα.

Δεν ήταν μόνο τα 2 τελευταία λεπτά και τα ντροπιαστικά φάουλ που σφυρίχτηκαν στον Καμπάτσο και τον Αντρές Φελίζ.

Είναι τα βήματα που του σφύριξαν πριν στον Χεζόνια και το φάουλ με 3 ελεύθερες βολές που δεν του σφύριξαν υπέρ, τα 3 δευτερόλεπτα στον Οκέκε, το διαφορετικό κριτήριο απέναντι στις επαφές σε μια και στην άλλη ζώνη, το ότι δεν εκτελέσαμε ούτε μία ελεύθερη βολή στο πρώτο ημίχρονο και ότι στον Ολυμπιακό του σφύριξαν μόνο 7 φάουλ στα πρώτα 20 λεπτά, οι 15 ελεύθερες βολές που εκτέλεσε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο συν κάποιες 2+1 που του χαρίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο.

Αυτή την Euroleague δεν την χάσαμε. Μιλάμε καθαρά, ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΛΕΨΑΝ.

Δεν μπορούμε να νιώθουμε πιο περήφανοι για την ομάδα μας. Τα έκανε όλα για να κερδίσει και τίμησε το έμβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν ένα βήμα μακριά από ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τα πάντα εναντίον της.

Ήρθε η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις περισσότερο από ποτέ και να τα δώσουμε όλα για να βοηθήσουμε την ομάδα να κερδίσει το Πρωτάθλημα. Φίλοι της Ρεάλ, σας χρειαζόμαστε να στηρίξετε την ομάδα σε όλα τα πλέι οφ»!