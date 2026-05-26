Επικό σκηνικό με Χαρτ και δημοσιογράφο που έτρωγε φτερούγες κοτόπουλο στη συνέντευξη Τύπου! (vid)

Eπικό σκηνικό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη των Νικς κόντρα στους Καβαλίερς με τον Τζος Χαρτ και Αμερικανό δημοσιογράφο.

Ο άσος της ομάδας της Νέας Υόρκης μαζί με τους Τζέιλεν Μπράνσον και Μίκαελ Μπρίτζες έδωσαν το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου, με τον Χαρτ κατά τη διάρκειά της να «πιάνει» έναν δημοσιογράφο να τρώει φτερούγες κοτόπουλο.

Ο Αμερικανός άσος μάλιστα δεν δίστασε να τον... δώσει στεγνά, λέγοντας: «Έρχεσαι εδώ και γλείφεις τα δάχτυλά σου. Τι έχεις εκεί; Φτερούγες κοτόπουλο; Υποτίθεται ότι θα κάνεις ερωτήσεις και έρχεσαι με φτερούγες κοτόπουλο. Εντάξει, είναι τρομερές όμως οι φτερούγες»!