Επικό σκηνικό με Χαρτ και δημοσιογράφο που έτρωγε φτερούγες κοτόπουλο στη συνέντευξη Τύπου! (vid)

Ο άσος της ομάδας της Νέας Υόρκης μαζί με τους Τζέιλεν Μπράνσον και Μίκαελ Μπρίτζες έδωσαν το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου, με τον Χαρτ κατά τη διάρκειά της να «πιάνει» έναν δημοσιογράφο να τρώει φτερούγες κοτόπουλο.
Ο Αμερικανός άσος μάλιστα δεν δίστασε να τον... δώσει στεγνά, λέγοντας: «Έρχεσαι εδώ και γλείφεις τα δάχτυλά σου. Τι έχεις εκεί; Φτερούγες κοτόπουλο; Υποτίθεται ότι θα κάνεις ερωτήσεις και έρχεσαι με φτερούγες κοτόπουλο. Εντάξει, είναι τρομερές όμως οι φτερούγες»!
"Those wings are hitting, though."— NBA (@NBA) May 26, 2026
2023: Josh Hart enjoys some wings during New York's postseason run.
Tonight: Josh Hart notices a reporter eating wings in his postgame presser and had to comment 😂
The Knicks are headed to the NBA Finals for the first time since 1999!