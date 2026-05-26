ΟΦΗ: Αποχωρεί για την Τρίπολη ο Τσαμπούρης

Μια σημαντική απώλεια μετράει ο ΟΦΗ, καθώς αποχωρεί από το πόστο του team manager ο Σάββας Τσαμπούρης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής ενημέρωσε τη διοίκηση των Κρητικών πως δέχθηκε πρόταση του Αστέρα Aktor και αποχωρεί από τον σύλλογο. Παράλληλα, μαζί του στην Τρίπολη αναμένεται να μετακινηθούν και οι Δημήτρης Μάρκος και Χρήστος Παπαντωνόπουλος, πρόσωπα που είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος των «ασπρόμαυρων», με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.