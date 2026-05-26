Kicker: «Ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, η Άουγκσμπουργκ να τον κρατήσει άλλη μία σεζόν»

Νέα δεδομένα από το Kicker στην υπόθεση Γιαννούλη, καταγράφοντας την επιθυμία της Άουγκσμπουργκ να τον κρατήσει για ακόμη μία σεζόν στο δυναμικό της, την ώρα που ο Έλληνας μπακ ψηφίζει... ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη φιγουράρει εδώ και καιρό στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι αναμένεται... καυτό στο εν λόγω θέμα.

ΠΑΟΚ και Άουγκσμπουργκ έχουν ανοίξει εδώ και καιρό, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, δίαυλο επικοινωνίας δεδομένου πως ο Γιαννούλης δεσμεύεται με δύο ακόμη χρόνια συμβόλαιο. Η υπόθεσή του δεν φαντάζει εύκολη, με το Kicker να βάζει και νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα: «Ο Γιαννούλης φαίνεται να σκέφτεται την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ο αριστερός μπακ της Άουγκσμπουργκ φέρεται να ενδιαφέρεται περισσότερο να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, η Άουγκσμπουργκ ελπίζει να κρατήσει τον 30χρονο για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν, δεδομένου ότι το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το 2028».